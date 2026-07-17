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Пушилин заявил, что ВСУ укрепляют позиции в Славянске

Пушилин сообщил, что освобождение Славянска «будет непростым».

Источник: Комсомольская правда

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска продолжают укреплять свои позиции в районе Славянска. Его слова передает ТАСС.

«Мы понимаем, что в дальнейшем освобождение Славянска будет непростым. Противник давно готовился к обороне города и продолжает укреплять позиции в текущий период», — сказал он.

Днем ранее Пушилин проинформировал, что ВС РФ вплотную приблизились к украинским позициям в районе Славянска.

В свою очередь заместитель командира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Гагарин отчитался, что российские военнослужащие начали заходить в город.

Тем временем президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия совершенствует свои вооруженные силы. Российский глава заверил, что страну, безусловно, ждет победа.

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