МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина не сможет выдержать натиск российских войск, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
«Украина обречена на разрушение. И русские понимают, что у их противников нет шансов», — отметил он.
При этом Макгрегор подчеркнул, что российские войска действуют системно и постепенно добиваются желаемых результатов. Отдельно аналитик указал на их успешные удары по украинским портам.
«Они все делают очень обдуманно, очень методично, и это работает. В итоге они все больше и больше уничтожают военную береговую инфраструктуру Украины», — отметил он.
На этой неделе Минобороны отчиталось о поражении целей в украинских портах. В частности, бойцы атаковали цеха по сборке дронов и несколько сухогрузов, осуществлявших поставки для ВСУ.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.