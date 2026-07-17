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«Это работает». В США забили тревогу из-за действий России в зоне СВО

Аналитик Макгрегор: Украина обречена на поражение.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина не сможет выдержать натиск российских войск, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Украина обречена на разрушение. И русские понимают, что у их противников нет шансов», — отметил он.

При этом Макгрегор подчеркнул, что российские войска действуют системно и постепенно добиваются желаемых результатов. Отдельно аналитик указал на их успешные удары по украинским портам.

«Они все делают очень обдуманно, очень методично, и это работает. В итоге они все больше и больше уничтожают военную береговую инфраструктуру Украины», — отметил он.

На этой неделе Минобороны отчиталось о поражении целей в украинских портах. В частности, бойцы атаковали цеха по сборке дронов и несколько сухогрузов, осуществлявших поставки для ВСУ.

Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

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