США нанесли удары по аэропорту и морской базе в Иране

Американские военные атаковали аэропорт в городе Ираншахр в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате чего пострадал один человек, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.
По информации журналистов, после этого объект был обесточен.
«Электричество в аэропорту отключилось, однако, к счастью, жертв этой атаки нет, один человек получил ранения», — сказано в публикации.
Кроме того, ударам Вооружённых сил США подверглись объекты в провинции Бушер на юге Ирана. Заместитель губернатора региона Ахмад Джаханиян, которого цитирует агентство Fars, уточнил, что целями атак стали авиабаза и морская база.
Напомним, ранее американские военные атаковали иранские города Бендер-Аббас и Бендер-Хемир. В результате этих ударов погибли семь человек и ещё семь пострадали. Телеканал Al Jazeera и агентство Reuters проинформировали, что в Бендер-Аббасе атаке подверглись вышка связи и железнодорожный узел. В Бендер-Хемире удары были нанесены по мостам.
15 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написала, что глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции США против Ирана. В статье утверждается, что президент изучает ряд сценариев дальнейшей эскалации конфликта, которые были представлены его советниками.