США нанесли удары по аэропорту и морской базе в Иране

Напомним, ранее американские военные атаковали иранские города Бендер-Аббас и Бендер-Хемир. В результате этих ударов погибли семь человек и ещё семь пострадали. Телеканал Al Jazeera и агентство Reuters проинформировали, что в Бендер-Аббасе атаке подверглись вышка связи и железнодорожный узел. В Бендер-Хемире удары были нанесены по мостам.