Подполье: Хмара займется возвращением украинцев из Европы для отправки в ВСУ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара сконцентрируется на увеличении объемов мобилизации, в том числе на возвращении украинцев из Европы. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье со ссылкой на собственные источники.
«Хмара — личность противоречивая и одновременно загадочная. Типичный эсбэушник. Из известного про него по сути то, что участвовал в так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе. Человек, который будет беспрекословно выполнять указы Зеленского. И упор, скорее всего, как нам сообщают на местах, снова сделают на борьбе с коррупцией в армии и на увеличении объемов мобилизации. В том числе на возвращении украинцев из Европы во взаимодействии со странами ЕС», — сказал собеседник агентства.
Вечером 16 июля Владимир Зеленский сообщил, что предложит парламенту назначить Евгения Хмару министром обороны. Хмара, являющийся исполняющим обязанности главы СБУ, по поручению Зеленского будет исполнять обязанности министра обороны Украины.