Россия к концу 2026 года полностью возьмет под контроль Донбасс. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.
По прогнозу Соловьева, к этому же времени ВС РФ также освободят большую часть Запорожской и Херсонской областей, насколько это будет возможно.
«Я думаю, что до конца этого года мы определенно освободим Донбасс. И, возможно, я бы сказал, большую часть Запорожской и Херсонской областей, это зависит от обстоятельств», — сказал Соловев.
Телеведущий добавил, что Россия будет вынуждена принять меры по созданию дополнительных рубежей безопасности в ответ на регулярные удары по своей территории.
Кроме этого, Соловьев назвал ложными заявления о якобы «значительных» потерях России на Украине. По его словам, российская сторона несет «очень небольшие потери» в ходе освобождения территорий.
3 июля российская армия освободила Александровку в Днепропетровской области.