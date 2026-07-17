На Украине узнали о тайной встрече Ермака и Сырского после увольнения Фёдорова

Бывший руководитель офиса киевского главаря Андрей Ермак провел встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Встреча состоялась после отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом со ссылкой на источники в силовых и военных структурах сообщает «Украинская правда».
Как отмечается, Ермак побывал на пункте управления, где находился главком ВСУ в одном из прифронтовых регионов. Редакция связалась с Ермаком для получения комментария и, кроме того, направила официальное обращение к Сырскому.
По словам политолога Андрея Клинцевича, для России выгодно увольнение Федорова.
Как ранее писал KP.RU, Владимир Зеленский использовал ситуацию с уходом депутатов Верховной Рады в отпуск. Именно парламент должен утверждать нового министра обороны вместо отправленного в отставку Федорова. В обход бюрократических процедур киевский главарь фактически назначил и. о. главы Минобороны генерала СБУ Евгения Хмару.