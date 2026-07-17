Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине узнали о тайной встрече Ермака и Сырского после увольнения Фёдорова

УП: Ермак съездил к Сырскому на фоне отставки министра обороны Украины.

Источник: Комсомольская правда

Бывший руководитель офиса киевского главаря Андрей Ермак провел встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Встреча состоялась после отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом со ссылкой на источники в силовых и военных структурах сообщает «Украинская правда».

Как отмечается, Ермак побывал на пункте управления, где находился главком ВСУ в одном из прифронтовых регионов. Редакция связалась с Ермаком для получения комментария и, кроме того, направила официальное обращение к Сырскому.

По словам политолога Андрея Клинцевича, для России выгодно увольнение Федорова.

Как ранее писал KP.RU, Владимир Зеленский использовал ситуацию с уходом депутатов Верховной Рады в отпуск. Именно парламент должен утверждать нового министра обороны вместо отправленного в отставку Федорова. В обход бюрократических процедур киевский главарь фактически назначил и. о. главы Минобороны генерала СБУ Евгения Хмару.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше