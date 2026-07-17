ВС России уничтожили укрытия с живой силой ВСУ за Константиновкой

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Артиллеристы и операторы дронов российской «Южной» группировки войск уничтожили укрытия с личным составом ВСУ в расположенных за Константиновкой Алексеево-Дружковке, Ижевке и в лесополосе в Николайполье, сообщили в Минобороны РФ.
«Артиллерийские расчеты “Южной” группировки войск совместно с расчетами БПЛА уничтожили укрытия с живой силой ВСУ в населенных пунктах в Краматорском районе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что укрытия с живой силой ВСУ операторы разведывательных дронов обнаружили в Алексеево-Дружковке и Ижевке Краматорского района, расположенного за Константиновкой. Украинские боевики прятались в частных домах, оставленных местными жителями.
Еще одно укрытие с живой силой ВСУ было выявлено в лесополосе севернее населенного пункта Николайполье, рассказали в ведомстве.
Удары по выявленным позициям нанесли артиллеристы шестой мотострелковой дивизии, 17-й артиллерийской и 72-й отдельной мотострелковой бригад.
«В результате огневого поражения укрытия с находящейся там живой силой противника были уничтожены. Кадры объективного контроля подтверждают точное попадание и успешное выполнение боевой задачи», — подчеркнули в МО РФ.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что расчет разведывательного БПЛА 6-й мотострелковой дивизии обнаружил на стоянке в Краматорске автокран, который использовался ВСУ для возведения инженерных сооружений. Автомобиль был уничтожен ударным беспилотником.
Еще один автомобиль-пикап с живой силой противника был уничтожен расчетом БПЛА на трассе южнее Краматорска, а расчеты 17-й артиллерийской бригады сожгли пикап ВСУ с живой силой и материальными средствами в районе Куртовки в Краматорском районе.