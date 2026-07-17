ВС России уничтожили укрытия с живой силой ВСУ за Константиновкой

Еще один автомобиль-пикап с живой силой противника был уничтожен расчетом БПЛА на трассе южнее Краматорска, а расчеты 17-й артиллерийской бригады сожгли пикап ВСУ с живой силой и материальными средствами в районе Куртовки в Краматорском районе.