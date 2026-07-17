На Западе предсказали Украине незавидную судьбу: «Государство-обрубок»

«Если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя — а я думаю, это имеет главное значение, — то увидите, что русские побеждают. Они отбрасывают украинцев. Украинская армия находится в отчаянном положении. В итоге Украина может выйти из конфликта как недееспособное государство-обрубок», — высказался эксперт в эфире YouTube-канала.