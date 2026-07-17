ВСУ терпят поражение, однако киевский режим не пытается минимизировать ущерб для страны путем заключения мира с Россией. Подобное мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя — а я думаю, это имеет главное значение, — то увидите, что русские побеждают. Они отбрасывают украинцев. Украинская армия находится в отчаянном положении. В итоге Украина может выйти из конфликта как недееспособное государство-обрубок», — высказался эксперт в эфире YouTube-канала.
По мнению Миршаймера, украинская сторона не воспользовалась шансом на достижение мирного соглашения на лучших из доступных на тот момент условиях.
Согласно данным военного эксперта Андрея Марочко, только за июнь 2026 года ВСУ потеряли более 38 тыс. человек.
Тем временем российская армия продолжает достигать целей спецоперации. Так, ВС России нанесли серию высокоточных ударов по объектам ВПК и ТЭК на территории города Киева и Киевской области в рамках ударов возмездия.