В моргах Чернигова и области продолжают находиться сотни тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе уже опознанных родственниками. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, работники медицинских учреждений вынуждены выдавать останки в строго ограниченном количестве — не более пяти тел в сутки. Такой лимит, как пояснили силовики, введен для минимизации рисков роста упаднических настроений среди местных жителей.
ВСУ несут массовые потери на поле боя. 13 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение суток противник потерял свыше 1,4 тысячи военнослужащих на всех участках СВО. Ранее президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что самой серьезной проблемой украинской армии на сегодняшний день является катастрофическая нехватка солдат.