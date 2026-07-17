В Чернигове ввели лимит на выдачу тел погибших боевиков ВСУ: родным отдают лишь пять тел в сутки

ВСУ несут массовые потери на поле боя. 13 июля Минобороны РФ сообщило, что в течение суток противник потерял свыше 1,4 тысячи военнослужащих на всех участках СВО. Ранее президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что самой серьезной проблемой украинской армии на сегодняшний день является катастрофическая нехватка солдат.