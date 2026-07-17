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ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по портам Украины

ВС РФ нанесли удары по портам Одесса и Черноморск, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по портам Одесса и Черноморск, используемым для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, высокоточным оружием и ударными беспилотниками поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В порту Черноморск в результате удара уничтожен пожарный катер.

Кроме того, нанесены удары по цехам производства и сборки беспилотников ВСУ. Это произошло на фоне продолжающихся ударов российской армии по военной инфраструктуре Украины. Накануне Минобороны России сообщило о поражении предприятия «Рапид» в Киеве, где велась сборка беспилотников большой дальности. Также уничтожен еще один завод по сборке БПЛА.

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