ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по портам Украины

Кроме того, нанесены удары по цехам производства и сборки беспилотников ВСУ. Это произошло на фоне продолжающихся ударов российской армии по военной инфраструктуре Украины. Накануне Минобороны России сообщило о поражении предприятия «Рапид» в Киеве, где велась сборка беспилотников большой дальности. Также уничтожен еще один завод по сборке БПЛА.