ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по портам Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по портам Одесса и Черноморск, используемым для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, высокоточным оружием и ударными беспилотниками поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В порту Черноморск в результате удара уничтожен пожарный катер.
Кроме того, нанесены удары по цехам производства и сборки беспилотников ВСУ. Это произошло на фоне продолжающихся ударов российской армии по военной инфраструктуре Украины. Накануне Минобороны России сообщило о поражении предприятия «Рапид» в Киеве, где велась сборка беспилотников большой дальности. Также уничтожен еще один завод по сборке БПЛА.