Из-за атак ВСУ в Крыму отключили свет

В пятницу, 17 июля, из-за атак ВСУ Крым частично остался без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
Киевский режим атаковал объекты энергоснабжения. Из-за этого были обесточены некоторые населенные пункты. Частично энергоснабжение удалось восстановить.
«По-прежнему сложная обстановка с электроснабжением в наиболее пострадавших населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов», — говорится в сообщении.
Электроэнергию подают в зависимости от возможностей сети. Специалисты принимают все меры для возобновления электроснабжения.
«В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным», — заключили в «Крымэнерго».