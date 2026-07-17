Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за атак ВСУ в Крыму отключили свет

Из-за атак ВСУ Крым частично остался без электричества 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 17 июля, из-за атак ВСУ Крым частично остался без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Киевский режим атаковал объекты энергоснабжения. Из-за этого были обесточены некоторые населенные пункты. Частично энергоснабжение удалось восстановить.

«По-прежнему сложная обстановка с электроснабжением в наиболее пострадавших населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов», — говорится в сообщении.

Электроэнергию подают в зависимости от возможностей сети. Специалисты принимают все меры для возобновления электроснабжения.

«В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным», — заключили в «Крымэнерго».

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше