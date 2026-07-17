ВС России поразили объекты инфраструктуры и резервуары с ГСМ в порту «Одесса»

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для обеспечения ВСУ в порту «Одесса». Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
«В порту “Одесса” поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки ГСМ и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее сайт KP.RU писал, что ВС России нанесли удары по портам Одесса и Черноморск, которые используются для доставки грузов в интересах ВСУ.
Кроме того, российские войска нанесли удары по двум цехам производства украинских беспилотников, включая UJ-22 компании «Укрджет», а также по складу с боеприпасами в порту Одесса.