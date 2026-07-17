ВС РФ ударом уничтожили цеха дронов UJ-22 «Укрджета» и склад в порту Одессы

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по двум цехам производства украинских беспилотников, включая UJ-22 компании «Укрджет», а также по складу с боеприпасами в порту Одесса. Об говорится в сообщении Минобороны РФ.
«На территории порта “Одесса” поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании “Укрджет”, а также склад с боеприпасами», — говорится в сообщении.
Также в военном ведомстве сообщили, что ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для обеспечения ВСУ в порту «Одесса».
Сайт KP.RU писал, что армия России нанесла удары по портам Одесса и Черноморск, которые используются для доставки грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).