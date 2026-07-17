Пена в реке — не Туапсе: в Нижнекамске ликвидировали последствия атаки БПЛА

«Работы по ликвидации последствий ЧС, вызванной атакой БПЛА, завершены».
Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района официально заявил о завершении всех работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной атакой беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамский промышленный узел 8 июля.
Напомним, в центр внимания последних дней попала река Тунгуча у села Иштеряково, где местные жители отмечали появление белой пены и запаха. «В течение нескольких дней в селе Иштеряково Тукаевского района возможно поступление пожарной пены в водный объект», — сообщала пресс-служба исполкома 13 июля.
В исполкоме подчеркивают: пена — стандартное средство, применяемое при тушении любых возгораний, она не представляет опасности для человека. Тем не менее ведомство призвало жителей не приближаться к местам ее возможного скопления, а также не допускать туда детей и подростков.
К 16 июля ситуация полностью стабилизировалась. «Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной атакой БПЛА на Нижнекамский промышленный узел, завершены. Пожарная пена в реку не поступает и отсутствует в районе села Иштеряково», — отметили в пресс-службе администрации.
Специалисты министерства экологии Татарстана провели отбор проб воды в нескольких контрольных точках — в месте водосброса в реку Тунгучу, в районе села Иштеряково и в месте впадения Тунгучи в реку Авлашку. Анализы пока находятся в работе.
Администрация района находится в постоянном контакте с надзорными органами Республики Татарстан и призывает жителей сохранять спокойствие, ориентируясь только на официальные источники информации. Экологический мониторинг состояния воды и воздуха продолжается.
«Важно не поддаваться эмоциям».
Любая информация о возможном загрязнении окружающей среды закономерно вызывает обеспокоенность жителей, прокомментировала инцидент член комиссии по городской и окружающей среде и комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК общественной палаты РФ Ольга Павлова. Она призвала опираться на официальные данные и оценки специалистов и не поддаваться эмоциям.
«Необходимо понимать и масштаб предотвращенной угрозы. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников МЧС и пожарных удалось не допустить гораздо более тяжелых последствий. Если бы возгорание на крупном нефтехимическом производстве получило развитие, экологический ущерб мог быть несопоставимо серьезнее», — предупредила она.
Член общественной палаты выразила уверенность, что профильные ведомства проведут все необходимые исследования и предложат комплекс мер по восстановлению природной среды. «Сегодня важно не искать виноватых раньше выводов компетентных органов, а действовать профессионально, ответственно и сообща», — прокомментировала Павлова.
«В отличие от Туапсе и Перми, Татарстану удалось избежать серьезных последствий».
Аналитик Леонид Хазанов подчеркнул, что причины происшедшего на Тунгуче напрямую связаны с атакой БПЛА, а не с промышленной деятельностью местных производств.
«Пожарная пена — это штатное средство ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а не результат сброса неочищенных стоков», — подчеркнул он.
По словам эксперта, на фоне других регионов России, где беспилотники поражали нефтеперерабатывающие заводы, химические и промышленные производства, в Татарстане последствия атаки не вызвали заметного экологического бедствия.
В отличие от Туапсе и Перми, где прошли дожди из нефтепродуктов, здесь удалось избежать серьезных последствий. Попадание в реку пожарной пены — это локальный и временный эпизод, несоизмеримый по масштабу урона с тем, что происходило в других регионах.