Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: командование ВСУ перебросило штурмовой полк «Рысь» в Сумскую область

Командир полка «Рысь» занимается обеспечением безопасности своих родителей.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область дополнительные подразделения 25-го отдельного штурмового полка «Рысь». Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, подразделения укомплектованы украинцами, которых насильно мобилизовали в мае 2026 года. Другие подробности о составе группировки не приводятся.

«Командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения 25-го ОШП “Рысь”, укомплектованные насильно мобилизованными украинцами в мае 2026 года», — заявил источник.

В российских силовых структурах также сообщили, что командир полка вовсе отвлекся от боевых действий. Вместо них он занимается обеспечением безопасности своих родителей. Накануне у входа в их квартиру в поселке Слобожанское Харьковской области обнаружили взрывное устройство.

Немногим ранее ВСУ перебросили под Сумы более 300 военнослужащих из 36-й путевосстановительной бригады. По данным российских силовых структур, их направили для пополнения боевых групп. Такое решение связывалось с большими потерями украинских подразделений на этом направлении.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше