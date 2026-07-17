Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область дополнительные подразделения 25-го отдельного штурмового полка «Рысь». Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, подразделения укомплектованы украинцами, которых насильно мобилизовали в мае 2026 года. Другие подробности о составе группировки не приводятся.
«Командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения 25-го ОШП “Рысь”, укомплектованные насильно мобилизованными украинцами в мае 2026 года», — заявил источник.
В российских силовых структурах также сообщили, что командир полка вовсе отвлекся от боевых действий. Вместо них он занимается обеспечением безопасности своих родителей. Накануне у входа в их квартиру в поселке Слобожанское Харьковской области обнаружили взрывное устройство.
Немногим ранее ВСУ перебросили под Сумы более 300 военнослужащих из 36-й путевосстановительной бригады. По данным российских силовых структур, их направили для пополнения боевых групп. Такое решение связывалось с большими потерями украинских подразделений на этом направлении.