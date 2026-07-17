РИАН: командование ВСУ перебросило штурмовой полк «Рысь» в Сумскую область

В российских силовых структурах также сообщили, что командир полка вовсе отвлекся от боевых действий. Вместо них он занимается обеспечением безопасности своих родителей. Накануне у входа в их квартиру в поселке Слобожанское Харьковской области обнаружили взрывное устройство.