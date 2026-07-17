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Удары по портам Одессы и Черноморска 17 июля: результаты атаки ВС РФ

В ночь на 17 июля российские военные нанесли групповые удары по объектам в портах Одессы и Черноморска с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате атаки в порту «Одесса» были поражены:

  • объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов;
  • резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ;
  • два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов средней дальности UJ-22 компании «Укрджет»;
  • склад с боеприпасами.

В порту «Черноморск» в Одесской области уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для обеспечения ВСУ.

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