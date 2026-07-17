Удары по портам Одессы и Черноморска 17 июля: результаты атаки ВС РФ

В результате атаки в порту «Одесса» были поражены:
- объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов;
- резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ;
- два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов средней дальности UJ-22 компании «Укрджет»;
- склад с боеприпасами.
В порту «Черноморск» в Одесской области уничтожены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для обеспечения ВСУ.
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