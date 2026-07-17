Одесские порты в огне: Россия неделю выносит логистику ВСУ, под ударом — площадки сборки БПЛА

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по цехам производства беспилотников UJ-22 компании «Укрджет» и складу с боеприпасами в одесском порту. Также 17 июля сообщалось об ударе по объектам портовой инфраструктуры и резервуарам с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту «Одесса». В военном ведомстве уточнили, что эти объекты использовались для разгрузки ГСМ.