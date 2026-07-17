Одесские порты в огне: Россия неделю выносит логистику ВСУ, под ударом — площадки сборки БПЛА

Военкор KP.RU Александр Коц рассказал в своем канале в «Максе», что в ночь на 17 июля Вооруженные силы России продолжили атаки высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинской портовой инфраструктуре.
В порту «Одесса» поражены объекты разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ для ВСУ. Отдельные удары пришлись по цехам производства и сборки беспилотников, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22, а также по складу с боеприпасами. В порту «Черноморск» уничтожены катер и резервуары с ГСМ.
Как отметил Коц, ключевое в этой тактике — не разовая цель, а ритм. С 11 июля Черноморск, Южный, Измаил, Одесса и Днепро-Бугский порт попадают под удары каждую ночь. Смысл системных ударов — обвал всей морской логистики ВСУ на юге. Это узел разгрузки западного военного импорта, приема ГСМ и площадки сборки ударных беспилотников.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по цехам производства беспилотников UJ-22 компании «Укрджет» и складу с боеприпасами в одесском порту. Также 17 июля сообщалось об ударе по объектам портовой инфраструктуры и резервуарам с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту «Одесса». В военном ведомстве уточнили, что эти объекты использовались для разгрузки ГСМ.