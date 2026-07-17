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Глава МЧС Кубани рассказал о тушении пожаров на НПЗ в Туапсе

Пожары на объектах топливно-энергетического комплекса в Туапсе, произошедшие после атак беспилотников, сопровождались несколькими последовательными ударами и осложнились масштабным распространением нефтепродуктов. Об этом рассказал глава управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин на пресс-конференции 17 июля.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, в одном из случаев спасательным подразделениям пришлось ликвидировать три пожара, которые возникали один за другим. После завершения работ на первом объекте пожарные расчеты возвращали технику и оборудование, однако вскоре происходила новая атака, требовавшая повторного выдвижения сил.

Самым сложным стал третий пожар, в результате которого были повреждены резервуары мазутного хозяйства. Это привело к активному разливу нефтепродуктов на территории терминала и их попаданию в реку Туапсинка.

Алексей Клушин отметил, что сразу после обнаружения попадания нефтепродуктов в водный объект были организованы мероприятия по ограничению их распространения. На первом этапе специалисты установили боновые заграждения, которые позволили сдержать загрязнение и выиграть время для наращивания сил.

Однако погодные условия осложнили ситуацию: из-за дождя и шторма защитные заграждения не смогли полностью удержать нефтепродукты, и часть загрязнения попала в акваторию Черного моря.

После этого МЧС совместно с Морской спасательной службой установило дополнительные боновые ограждения в море, чтобы ограничить дальнейшее распространение загрязнения. Параллельно проводилась очистка береговой линии.

По словам главы краевого МЧС, загрязненная территория растянулась почти на 12,5 км — от Темрюка до Туапсе. На данный момент все работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе завершены. Пляжи открыты, туристы отдыхают на побережье.

Алексей Клушин также объяснил масштаб последствий особенностями конструкции современных резервуаров. По его словам, объекты топливной инфраструктуры изначально проектировались с учетом штатных аварийных ситуаций, но не для повреждений в результате ракетных или беспилотных атак.

Глава ведомства отметил, что ранее резервуары рассчитывались на локальные повреждения и возможность удержания нефтепродуктов внутри защитных конструкций. Однако в случае пробития сразу нескольких контуров резервуаров такая система не обеспечивает полной защиты от разлива.

По словам Алексея Клушина, в ходе последнего инцидента одновременно горели 24 резервуара, что значительно превышало расчетные параметры, заложенные при проектировании подобных объектов.

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