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ВСУ атакуют Анапу: сирены воют днем и ночью

Утро 17 июля в Анапе началось с протяжного воя сирен.

По информации местных властей, сигнал тревоги включили около 10:00, и режим опасности для города и курорта длился примерно 2,5 часа. Для многих это стало продолжением бессонной ночи: люди говорят, что сирены включались несколько раз, превращаясь в часть новой военной реальности для Черноморского побережья.

Горожане и отдыхающие сообщают, что сегодня снова тревожные звуки, похожие на работу средств противовоздушной обороны. Официальные сводки говорят о массовых атаках БПЛА по южным регионам, под которые регулярно попадает и Краснодарский край. Власти и силовые структуры призывают не терять бдительность и строго соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Жителям и гостям Анапы напоминают: при включении сирены нужно немедленно уйти от окон, по возможности спуститься в укрытие или хотя бы перейти в помещение без остекления, не выходить на улицу без крайней необходимости. Отдельно подчёркивается, что нельзя снимать и публиковать видео и фото работы ПВО, возможных обломков и последствий атак — подобные кадры могут помочь противнику корректировать удары и ставить под угрозу людей и объекты.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что над Краснодарским краем и Черным морем ночью сбили часть из 243 украинских БПЛА.

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