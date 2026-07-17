ВСУ атакуют Анапу: сирены воют днем и ночью

Жителям и гостям Анапы напоминают: при включении сирены нужно немедленно уйти от окон, по возможности спуститься в укрытие или хотя бы перейти в помещение без остекления, не выходить на улицу без крайней необходимости. Отдельно подчёркивается, что нельзя снимать и публиковать видео и фото работы ПВО, возможных обломков и последствий атак — подобные кадры могут помочь противнику корректировать удары и ставить под угрозу людей и объекты.