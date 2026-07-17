Главное из брифинга Минобороны 11 — 17 июля 2026 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по объектам на Украине
С 11 по 17 июля Вооруженными силами РФ было нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.
В результате атак поражены 24 морских судна (сухогрузы, паромы, контейнеровозы, танкер и др.), а также объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. Среди других пораженных целей:
ВС РФ за неделю освободили один населенный пункт
Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт:
- Бачевск Сумской области.
«Север» атакует ВСУ в Сумской области
«Северная» группировка войск за неделю нанесла поражение шести бригадам противника. В зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе превысили 1360 военнослужащих. Также противник лишился танка, 12 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и боевой машины РСЗО «Град».
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Подразделения «Западной» группировки в течение недели нанесли поражение шести бригадам противника. Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили 1505 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 117 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО и три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» продвигаются вглубь обороны ВСУ
Подразделения «Южной» группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение девяти бригадам. Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1205 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 183 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2350 боевиков
Подразделения группировки «Центр» в течение недели улучшили тактическое положение, нанеся поражение семи бригадам противника. Потери украинской стороны составили свыше 2350 военнослужащих, танк, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, три орудия полевой артиллерии и 14 станций РЭБ.
«Восток» продолжает наступление
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ. Потери противника в живой силе составили более 3275 человек. Также украинская сторона лишилась 15 боевых бронированных машин, 64 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и двух боевых машин РСЗО «Град».
Группировка «Днепр» продвигается вперед
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар по формированиям шести бригад противника. ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 107 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три безэкипажных катера и 25 станций РЭБ.
Итоги работы сил ПВО и Черноморского флота
В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 68 управляемых авиационных бомб;
- семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- две крылатые ракеты большой дальности;
- 4661 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Силами Черноморского флота было уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.