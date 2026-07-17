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Главное из брифинга Минобороны 11 — 17 июля 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 11 по 17 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по объектам на Украине

С 11 по 17 июля Вооруженными силами РФ было нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

В результате атак поражены 24 морских судна (сухогрузы, паромы, контейнеровозы, танкер и др.), а также объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. Среди других пораженных целей:

  • предприятия ВПК;
  • объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистические центры;
  • склады боеприпасов;
  • места производства и хранения БПЛА дальнего действия;
  • пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили один населенный пункт

Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт:

  • Бачевск Сумской области.

«Север» атакует ВСУ в Сумской области

«Северная» группировка войск за неделю нанесла поражение шести бригадам противника. В зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе превысили 1360 военнослужащих. Также противник лишился танка, 12 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и боевой машины РСЗО «Град».

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Подразделения «Западной» группировки в течение недели нанесли поражение шести бригадам противника. Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили 1505 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 117 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО и три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Юга» продвигаются вглубь обороны ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение девяти бригадам. Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1205 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 183 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2350 боевиков

Подразделения группировки «Центр» в течение недели улучшили тактическое положение, нанеся поражение семи бригадам противника. Потери украинской стороны составили свыше 2350 военнослужащих, танк, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, три орудия полевой артиллерии и 14 станций РЭБ.

«Восток» продолжает наступление

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ. Потери противника в живой силе составили более 3275 человек. Также украинская сторона лишилась 15 боевых бронированных машин, 64 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и двух боевых машин РСЗО «Град».

Группировка «Днепр» продвигается вперед

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар по формированиям шести бригад противника. ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 107 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три безэкипажных катера и 25 станций РЭБ.

Итоги работы сил ПВО и Черноморского флота

В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 68 управляемых авиационных бомб;
  • семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • две крылатые ракеты большой дальности;
  • 4661 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Силами Черноморского флота было уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.

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