Эксперт Кнутов: западная ПВО на Украине не справляется с ударами ВС РФ

17 июля Минобороны России сообщило о продолжении ночных групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на территории Украины. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе цех узловой сборки беспилотников средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также склад боеприпасов.