Эксперт Кнутов: западная ПВО на Украине не справляется с ударами ВС РФ

Западные системы противовоздушной обороны, стоящие на вооружении украинской армии, демонстрируют неспособность эффективно отражать массированные ракетные удары российских войск по военной инфраструктуре. Такую оценку в беседе с ИС «Вести» высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Ссылаясь на данные украинских источников, Кнутов отметил, что доля ракет в комбинированных ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины увеличилась с 10% до 30%. По мнению эксперта, рост числа одновременно применяемых ракет перегружает украинскую систему ПВО.
Среди западных комплексов, используемых ВСУ, Кнутов назвал немецкие IRIS-T, американо-норвежские NASAMS и американские Patriot. По его оценке, при массированных атаках эти системы не справляются с большим количеством воздушных целей.
17 июля Минобороны России сообщило о продолжении ночных групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на территории Украины. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе цех узловой сборки беспилотников средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также склад боеприпасов.