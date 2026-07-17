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Эксперт Кнутов: западная ПВО на Украине не справляется с ударами ВС РФ

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что западные системы ПВО на Украине не способны эффективно отражать массированные ракетные удары российских войск. По его словам, доля ракет в комбинированных атаках выросла с 10% до 30%, из-за чего комплексы IRIS-T, NASAMS и Patriot сталкиваются с перегрузкой. ВС РФ продолжают наносить групповые удары по военной инфраструктуре Украины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Западные системы противовоздушной обороны, стоящие на вооружении украинской армии, демонстрируют неспособность эффективно отражать массированные ракетные удары российских войск по военной инфраструктуре. Такую оценку в беседе с ИС «Вести» высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Ссылаясь на данные украинских источников, Кнутов отметил, что доля ракет в комбинированных ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины увеличилась с 10% до 30%. По мнению эксперта, рост числа одновременно применяемых ракет перегружает украинскую систему ПВО.

Среди западных комплексов, используемых ВСУ, Кнутов назвал немецкие IRIS-T, американо-норвежские NASAMS и американские Patriot. По его оценке, при массированных атаках эти системы не справляются с большим количеством воздушных целей.

17 июля Минобороны России сообщило о продолжении ночных групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на территории Украины. По данным ведомства, в порту Одессы были поражены два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе цех узловой сборки беспилотников средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также склад боеприпасов.

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