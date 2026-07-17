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Поддубный показал кадры удара по резервам ВСУ в Харьковской области. Видео

Российская разведка вскрыла тайную переброску украинских резервов в Харьковской области. Как сообщил военкор Евгений Поддубный, ВСУ пытались спрятать штурмовые группы у села Черное для переброски на Волчанский участок фронта. Планы противника были сорваны точечным ударом российской авиации по опорному пункту.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российская авиация нанесла точечный удар по опорному пункту украинских войск в Харьковской области, полностью ликвидировав сосредоточенные там резервы противника. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный.

По данным военкора, ссылающегося на разведку группировки войск «Север», командование ВСУ скрытно стягивало силы на северо-западную окраину Купянского района, вблизи села Черное. Украинская сторона планировала использовать эти подразделения в качестве оперативного резерва для быстрой переброски штурмовых групп на Волчанский участок фронта и Великобурлукское направление.

Как отмечает военкор, расчет противника строился на эффекте неожиданности. «В ВСУ полагали, что российская воздушная разведка будет сконцентрирована на контроле обстановки в поселках Приколотное и Белый Колодезь и не уделит должного внимания району села Черное», — пояснил Евгений Поддубный.

Благодаря грамотному взаимодействию подразделений группировки «Север» и Воздушно-космических сил (ВКС) России, воздушная разведка своевременно вскрыла маневр противника. В результате российская авиация нанесла внезапный точечный удар по выявленному опорному пункту, полностью уничтожив подготовленные резервы ВСУ.

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