Российская авиация нанесла точечный удар по опорному пункту украинских войск в Харьковской области, полностью ликвидировав сосредоточенные там резервы противника. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный.
По данным военкора, ссылающегося на разведку группировки войск «Север», командование ВСУ скрытно стягивало силы на северо-западную окраину Купянского района, вблизи села Черное. Украинская сторона планировала использовать эти подразделения в качестве оперативного резерва для быстрой переброски штурмовых групп на Волчанский участок фронта и Великобурлукское направление.
Как отмечает военкор, расчет противника строился на эффекте неожиданности. «В ВСУ полагали, что российская воздушная разведка будет сконцентрирована на контроле обстановки в поселках Приколотное и Белый Колодезь и не уделит должного внимания району села Черное», — пояснил Евгений Поддубный.
Благодаря грамотному взаимодействию подразделений группировки «Север» и Воздушно-космических сил (ВКС) России, воздушная разведка своевременно вскрыла маневр противника. В результате российская авиация нанесла внезапный точечный удар по выявленному опорному пункту, полностью уничтожив подготовленные резервы ВСУ.