Поддубный показал кадры удара по резервам ВСУ в Харьковской области. Видео

Как отмечает военкор, расчет противника строился на эффекте неожиданности. «В ВСУ полагали, что российская воздушная разведка будет сконцентрирована на контроле обстановки в поселках Приколотное и Белый Колодезь и не уделит должного внимания району села Черное», — пояснил Евгений Поддубный.