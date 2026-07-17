В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров

За период с 11 по 17 июля силы флота уничтожили пять украинских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сводке ведомства.
В министерстве добавили, что по целям отработали силы Черноморского флота.
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