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В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров

Силы флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море за неделю.

Источник: Комсомольская правда

За период с 11 по 17 июля силы флота уничтожили пять украинских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

В министерстве добавили, что по целям отработали силы Черноморского флота.

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