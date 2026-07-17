Минобороны заявило о поражении 24 судов снабжения ВСУ за неделю

Ранее российские военные в ночь на 17 июля нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска. Как уточнили в Минобороны, операция проводилась с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных дронов. В портовой зоне Одессы зафиксировано уничтожение склада с боекомплектом, а также двух цехов, где велась узловая сборка беспилотных аппаратов. В числе ликвидированной техники — среднемагистральные БПЛА UJ-22, выпускаемые компанией «Укрджет».