Минобороны заявило о поражении 24 судов снабжения ВСУ за неделю

Вооруженные силы России в период с 11 по 17 июля нанесли серию ударов по морской логистике противника, поразив 24 судна, используемых в интересах украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
По данным военного ведомства, под огневое воздействие попал широкий спектр транспортного и вспомогательного флота. В частности, российские военные атаковали 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера. Уточняется, что удары наносились по инфраструктуре портов Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского, где противник осуществлял разгрузку и хранение горюче-смазочных материалов и военных грузов.
Ранее российские военные в ночь на 17 июля нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска. Как уточнили в Минобороны, операция проводилась с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных дронов. В портовой зоне Одессы зафиксировано уничтожение склада с боекомплектом, а также двух цехов, где велась узловая сборка беспилотных аппаратов. В числе ликвидированной техники — среднемагистральные БПЛА UJ-22, выпускаемые компанией «Укрджет».