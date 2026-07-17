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Минобороны заявило о поражении 24 судов снабжения ВСУ за неделю

Российские войска нанесли серьезный урон морской логистике противника. По данным Минобороны РФ, за неделю в украинских портах поражены 24 судна, включая 14 сухогрузов, паромы и танкер. Кроме того, ночными ударами в Одессе уничтожены предприятия по сборке беспилотников «Укрджет» и военные склады.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы России в период с 11 по 17 июля нанесли серию ударов по морской логистике противника, поразив 24 судна, используемых в интересах украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По данным военного ведомства, под огневое воздействие попал широкий спектр транспортного и вспомогательного флота. В частности, российские военные атаковали 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера. Уточняется, что удары наносились по инфраструктуре портов Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского, где противник осуществлял разгрузку и хранение горюче-смазочных материалов и военных грузов.

Ранее российские военные в ночь на 17 июля нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска. Как уточнили в Минобороны, операция проводилась с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных дронов. В портовой зоне Одессы зафиксировано уничтожение склада с боекомплектом, а также двух цехов, где велась узловая сборка беспилотных аппаратов. В числе ликвидированной техники — среднемагистральные БПЛА UJ-22, выпускаемые компанией «Укрджет».

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