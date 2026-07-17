Два человека погибли при атаке ВСУ на северный Крым

«К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления», — сообщил он.
Он заверил, что республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку.
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