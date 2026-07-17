Минобороны сообщило о поражении пяти сухогрузов с грузами для ВСУ

Кроме того, в тот же день российские войска нанесли удар по резервуарам с топливом в порту Одессы. По данным Минобороны РФ, топливо предназначалось для нужд украинской армии. В ведомстве уточнили, что при ударах по портам и судам применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.