Минобороны сообщило о поражении пяти сухогрузов с грузами для ВСУ

Вооруженные силы России в течение пятницы, 17 июля, наносили удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в военном ведомстве.
По данным Минобороны, в Николаевском морском торговом порту ударные беспилотники поразили четыре сухогруза. В ведомстве заявили, что суда были атакованы в момент выгрузки грузов для ВСУ.
Еще один сухогруз был поражен в порту Южный в Одесской области. Как указывает Минобороны, судно доставляло грузы для ВСУ.
Кроме того, в тот же день российские войска нанесли удар по резервуарам с топливом в порту Одессы. По данным Минобороны РФ, топливо предназначалось для нужд украинской армии. В ведомстве уточнили, что при ударах по портам и судам применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 17 июля российские военные нанесли удары по объектам в портах Одессы и Черноморска. По данным ведомства, поражены объекты, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов, а также цеха по производству и сборке беспилотников UJ-22.
Кроме того, в Одессе был поражен склад боеприпасов, а в Черноморске — пожарный катер и резервуары с горюче-смазочными материалами.