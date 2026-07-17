ВС РФ ударили дронами «Герань» по двум локомотивам ВСУ. Видео

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам, задействованным в доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.
По данным военного ведомства, цели были поражены в районе населенного пункта Божедаровка Днепропетровской области.
Ранее РБК рассказывал о модификациях дронов «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер». Первая представляет собой версию поршневой «Герани-2» с оптической системой наведения. «Герань-4 Сикер» оснащена одноплатным компьютером с технологией машинного зрения, позволяющей распознавать, захватывать и сопровождать цель. Название Seeker переводится с английского как «искатель».
15 июля Минобороны также сообщало об ударах дронов «Герань-4 Сикер» по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту Николаевской области. 11 июля ведомство опубликовало кадры удара такого беспилотника по подстанции 110 кВ в городе Шостка Сумской области, которая, по данным министерства, использовалась в интересах ВСУ.