ВС РФ ударили дронами «Герань» по двум локомотивам ВСУ. Видео

15 июля Минобороны также сообщало об ударах дронов «Герань-4 Сикер» по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту Николаевской области. 11 июля ведомство опубликовало кадры удара такого беспилотника по подстанции 110 кВ в городе Шостка Сумской области, которая, по данным министерства, использовалась в интересах ВСУ.