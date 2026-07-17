ФСБ: Украина через разведку пытается достать российские запчасти для авиации

В ведомстве также напомнили о приговоре, который Мосгорсуд вынес россиянину Роману Карецкому по делу о госизмене. По версии следствия, он намеревался продать авиационные подшипники украинскому предприятию «Мотор Сич». Преступник планировал отправить врагу комплектующие для вертолетов «Миля» и «Камов», а также самолетов Су и МиГ.