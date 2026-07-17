ФСБ: Украина через разведку пытается достать российские запчасти для авиации

ВВС Украины с помощью разведки пытаются заполучить российские запчасти для ремонта вертолетов и самолетов. Об этом сообщила ФСБ России.
В ведомстве уточнили, что украинская армия остро нуждается в ремонтной базе для поддержания авиации в боеспособном состоянии. Особая потребность касается вертолетов семейства Ми, а также самолетов Су и МиГ, для которых Киев стремится найти изделия для их восстановления.
«ВВС Украины ввиду острой потребности в ремонтной ресурсной базе… пытаются организовать получение авиационных изделий российского производства», — отмечает служба.
В ведомстве также напомнили о приговоре, который Мосгорсуд вынес россиянину Роману Карецкому по делу о госизмене. По версии следствия, он намеревался продать авиационные подшипники украинскому предприятию «Мотор Сич». Преступник планировал отправить врагу комплектующие для вертолетов «Миля» и «Камов», а также самолетов Су и МиГ.
Как заявили в ФСБ, Карецкий закупил эту продукцию и собирался незаконно вывезти ее за пределы России. Однако сделку пресекли сотрудники спецслужбы. В итоге суд приговорил его к 13 годам тюрьмы с требованием выплатить штраф в миллион рублей.
Ранее стало известно, что ВСУ испытывают нехватку сил для обороны Черниговской области. В связи с этим командованию армии Незалежной приходится формировать боевые группы из военных мобильных групп ПВО.