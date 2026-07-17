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Военкор Коц оценил влияние системы «СВОД» на боевые действия

Российская армия расширяет применение системы ситуационной осведомленности «СВОД», которая сокращает цикл от обнаружения цели до ее поражения с десятков до единиц минут. Военкор Александр Коц оценил возможности комплекса и обратил внимание на риски его внедрения.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военкор Александр Коц прокомментировал итоги коллегии Минобороны в своем канале в мессенджере «Макс».

По оценке Коца, «СВОД» представляет собой российскую реализацию сетецентрической концепции. Комплекс уже вышел за рамки опытной эксплуатации: Минобороны сообщало, что его применение повысило эффективность боевых действий. В группировке войск «Центр» систему используют десять месяцев.

«СВОД перешёл границу пилота: развернут, признан результативным в бою, встроен в вертикаль. Дальнейший рост эффективности будет определяться не закупками железа, а качеством данных, обучением и интеграцией со средствами поражения и робототехникой», — написал Коц.

Среди рисков он назвал возможность компрометации цифровой среды, кибератаки, воздействие средств радиоэлектронной борьбы, качество поступающих данных, зависимость устройств от импортной элементной базы и недостаточную скорость освоения новых технологий военнослужащими.

Цифровая трансформация армии

Заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин заявил, что цель цифровой трансформации заключается в достижении и удержании военного и военно-технического превосходства Вооруженных сил России.

В органах военного управления развернута локальная справочно-рекомендательная система на основе большой языковой модели. Одновременно внедряется единая информационная среда для повышения эффективности управления финансами, имуществом, логистикой и другими сферами. По данным Минобороны, применение системы ситуационной осведомленности повысило эффективность боевых действий и обеспечило доступ к цифровым сервисам в режиме реального времени.

Что такое система «СВОД»

«СВОД» — система информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности. Она объединяет должностных лиц тактического звена на защищенных устройствах и получает сведения из различных источников, включая спутниковые данные, аэрофотоснимки и разведывательные отчеты.

Элементы искусственного интеллекта используются для обработки информации, распознавания целей, моделирования возможных сценариев и поддержки принятия решений. По данным Минобороны, применение комплекса позволило выстроить автоматизированное огневое поражение противника.

Во втором полугодии 2026 года Минобороны планирует продолжить внедрение новых сервисов и подключение пользователей группировок войск к инфраструктуре проекта. По данным Коца, развертывание системы во всех группировках планируется завершить к сентябрю.