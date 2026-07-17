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105 беспилотников: над Крымом и морями отработала ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. В пятницу силы противовоздушной обороны отразили удары 105 украинских беспилотников по Крыму и еще восьми российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаки пресекались в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

В пятницу при очередной атаке ВСУ на северный Крым два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В Липецке дрон упал на жилую многоэтажку и не сдетонировал. Люди были эвакуированы, пострадавших нет.

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