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Силы ПВО сбили 105 украинских дронов над РФ в течение дня

Российские войска 17 июля уничтожили более ста беспилотников ВСУ над территорией России.

Источник: Комсомольская правда

Сила противовоздушной обороны России в течение текущего дня сбили 105 ударных дронов Вооруженных сил Украины над регионами страны. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА уничтожали на протяжении 12 часов — с 08:00 мск до 20:00 по московскому времени. Все цели были успешно ликвидированы.

«Перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — следует из сводки военного ведомства.

Ранее российский глава Владимир Путин заявлял, что государству нужно активно наращивать производство и поставки систем противовоздушной обороны. По его мнению, именно эта техника обеспечивают надежную защиту граждан России.

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