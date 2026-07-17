Два человека погибли при атаке ВСУ на автомобили в Херсонской области

В результате атаки беспилотников ВСУ на автомобили на трассе Р-280 «Новороссия» в Херсонской области погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Трагедия произошла 17 июля около 16:00 в Геническом муниципальном округе, в районе села Чонгар.
«В результате атаки БПЛА повреждены четыре легковых автомобиля. Погибли два человека, пострадал один человек», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Ранее ВСУ нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо уточнил, что при атаке противника погибли три человека, семь мирных жителей пострадали.
Как писал KP.RU, киевский режим атаковал Ярославскую область, было сбито 19 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Евраева, в результате удара дрона один мужчина погиб, еще четверо пострадали.