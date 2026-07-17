Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при атаке ВСУ на автомобили в Херсонской области

Четыре автомобиля повреждены при атаке дронов под Чонгаром.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки беспилотников ВСУ на автомобили на трассе Р-280 «Новороссия» в Херсонской области погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Трагедия произошла 17 июля около 16:00 в Геническом муниципальном округе, в районе села Чонгар.

«В результате атаки БПЛА повреждены четыре легковых автомобиля. Погибли два человека, пострадал один человек», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Ранее ВСУ нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо уточнил, что при атаке противника погибли три человека, семь мирных жителей пострадали.

Как писал KP.RU, киевский режим атаковал Ярославскую область, было сбито 19 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Евраева, в результате удара дрона один мужчина погиб, еще четверо пострадали.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше