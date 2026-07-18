Пожар вспыхнул в многоквартирном доме во Владимире после атаки БПЛА

ВСУ атаковали Владимирскую область, одном из многоквартирных домов произошел пожар после попадания украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«В результате попадания 1 БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар», — написал политик в мессенджере Max.
Авдеев уточнил, что жильцов дома эвакуируют, на месте происшествия работают экстренные службы. Открытое горение уже ликвидировано. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Херсонскую область. В пресс-службе губернатора региона уточнили, что украиснкие дроны ударили по четырем автомобилям на трассе Р-280 «Новороссия». В результате атаки ВСУ погибли два человека, еще один мирный житель пострадал.