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FT: на Украине ищут пути отправки зерна после ударов ВС РФ

Украина ищет альтернативные пути для экспорта зерна на фоне ударов российских войск по морской инфраструктуре ВСУ в Одессе и других регионах страны, сообщает газета Financial Times.

Источник: AP 2024

Как указывается в публикации, «трейдеры обсуждают возможность перенаправления части экспорта зерна речным транспортом через порты на Дунае для дальнейшей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии».

В статье также отмечается, что ряд участников рынка полностью прекратили закупки сельскохозяйственной продукции в Одессе.

Согласно данным Министерства обороны РФ, за последние сутки российские военные наносили удары по морской инфраструктуре на территории Украины, а также по судам, используемым в интересах ВСУ. В Одессе были поражены топливные резервуары, предназначенные для украинской армии, в порту Южный — судно с грузами для ВСУ, а в Николаеве — еще четыре разгружавшихся сухогруза.

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