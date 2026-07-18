FT: на Украине ищут пути отправки зерна после ударов ВС РФ

Согласно данным Министерства обороны РФ, за последние сутки российские военные наносили удары по морской инфраструктуре на территории Украины, а также по судам, используемым в интересах ВСУ. В Одессе были поражены топливные резервуары, предназначенные для украинской армии, в порту Южный — судно с грузами для ВСУ, а в Николаеве — еще четыре разгружавшихся сухогруза.