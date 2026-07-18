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Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника, летевших на Москву

Собянин заявил, что экстренные службы работают на местах падения обломков дронов.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России уничтожили уже 22 украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты ещё 15 беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин уточнил, что на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Они обследуют территорию и устраняют последствия происшествий.

Ранее средства ПВО уже отразили атаку киевского режима. По данным мэра, на подлете к Москве было ликвидировано семь дронов ВСУ.

Как писал KP.RU, ВСУ атаковали Владимирскую область, беспилотник попал в квартиру одного из многоквартирного дома. Губернатор региона Александр Авдеев отметил, что после удара дрона произошел пожар. Предварительно, никто из жителей не пострадал.

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