Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны России уничтожили уже 22 украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбиты ещё 15 беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник в мессенджере Max.
Собянин уточнил, что на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Они обследуют территорию и устраняют последствия происшествий.
Ранее средства ПВО уже отразили атаку киевского режима. По данным мэра, на подлете к Москве было ликвидировано семь дронов ВСУ.
Как писал KP.RU, ВСУ атаковали Владимирскую область, беспилотник попал в квартиру одного из многоквартирного дома. Губернатор региона Александр Авдеев отметил, что после удара дрона произошел пожар. Предварительно, никто из жителей не пострадал.