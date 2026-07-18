«Ураган» «Востока» уничтожил скопление резервов ВСУ в Запорожской области

«В результате удара уничтожены скопление резервов ВСУ численностью до 50 боевиков и оборудованные места их размещения. Действия расчетов РСЗО сорвали подготовку атаки и не позволили противнику перебросить подкрепление к передовым позициям», — подчеркнули в ведомстве.