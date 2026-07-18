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«Ураган» «Востока» уничтожил скопление резервов ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили скопление резервов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки расчеты БПЛА подразделений войск беспилотных систем группировки “Восток” обнаружили скопление живой силы ВСУ в тыловом районе противника. Украинские формирования накапливали значительные резервы для последующей переброски к передовым позициям и проведения контратак», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что координаты района сосредоточения передали расчетам РСЗО «Ураган» 30-й гвардейской артиллерийской бригады. Экипажи выдвинулись на огневую позицию под прикрытием мобильных огневых групп и нанесли удар полным пакетом реактивных снарядов по скоплению противника.

«В результате удара уничтожены скопление резервов ВСУ численностью до 50 боевиков и оборудованные места их размещения. Действия расчетов РСЗО сорвали подготовку атаки и не позволили противнику перебросить подкрепление к передовым позициям», — подчеркнули в ведомстве.

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