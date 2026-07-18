Расчет «Гвоздики» уничтожил свыше 10 пунктов БПЛА и 25 операторов и инженеров ВСУ

«Операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” в Запорожской области обнаружили активность беспилотников ВСУ. Координаты выявленных целей передали артиллеристам. Расчеты 122-мм самоходных гаубиц 2С1 “Гвоздика” нанесли серию ударов по местам размещения подразделений беспилотных систем ВСУ. В результате боевой работы уничтожены более 10 пунктов управления БПЛА, пять антенн связи, более 15 разведывательных и ударных беспилотников, а также свыше 25 операторов и инженеров подразделений беспилотных систем ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уничтожение всех целей было подтверждено кадрами объективного контроля.