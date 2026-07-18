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Расчет «Гвоздики» уничтожил свыше 10 пунктов БПЛА и 25 операторов и инженеров ВСУ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика» Восточной группировки войск уничтожил свыше 10 пунктов управления беспилотниками, а также 25 операторов БПЛА и инженеров ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” в Запорожской области обнаружили активность беспилотников ВСУ. Координаты выявленных целей передали артиллеристам. Расчеты 122-мм самоходных гаубиц 2С1 “Гвоздика” нанесли серию ударов по местам размещения подразделений беспилотных систем ВСУ. В результате боевой работы уничтожены более 10 пунктов управления БПЛА, пять антенн связи, более 15 разведывательных и ударных беспилотников, а также свыше 25 операторов и инженеров подразделений беспилотных систем ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожение всех целей было подтверждено кадрами объективного контроля.

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