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Операторы ударных дронов «Востока» сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области, уничтожив несколько штурмовых групп и более 20 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«При наблюдении в Запорожской области операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” обнаружили выдвижение малых штурмовых групп ВСУ. Противник пытался скрытно подойти к позициям, используя лесополосы и скрытые участки между ними. После уточнения маршрутов движения целей, их координаты передали операторам ударных БПЛА. Расчеты нанесли последовательные удары по группам противника на маршрутах выдвижения и в местах кратковременного укрытия», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в результате были уничтожены несколько штурмовых групп ВСУ и более 20 боевиков украинского режима.

В министерстве отметили, что уничтожение выдвигавшихся групп сорвало контратаку противника и не позволило ВСУ приблизиться к передовым позициям подразделений группировки на данном участке проведения специальной военной операции в Запорожской области.

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