Операторы ударных дронов «Востока» сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

«При наблюдении в Запорожской области операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” обнаружили выдвижение малых штурмовых групп ВСУ. Противник пытался скрытно подойти к позициям, используя лесополосы и скрытые участки между ними. После уточнения маршрутов движения целей, их координаты передали операторам ударных БПЛА. Расчеты нанесли последовательные удары по группам противника на маршрутах выдвижения и в местах кратковременного укрытия», — рассказали в ведомстве.