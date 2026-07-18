Операторы ударных дронов «Востока» сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области

«При наблюдении в Запорожской области операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” обнаружили выдвижение малых штурмовых групп ВСУ. Противник пытался скрытно подойти к позициям, используя лесополосы и скрытые участки между ними. После уточнения маршрутов движения целей, их координаты передали операторам ударных БПЛА. Расчеты нанесли последовательные удары по группам противника на маршрутах выдвижения и в местах кратковременного укрытия», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в результате были уничтожены несколько штурмовых групп ВСУ и более 20 боевиков украинского режима.
В министерстве отметили, что уничтожение выдвигавшихся групп сорвало контратаку противника и не позволило ВСУ приблизиться к передовым позициям подразделений группировки на данном участке проведения специальной военной операции в Запорожской области.