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Бойцы Южной группировки уничтожили транспорт ВСУ в Красноторка в ДНР

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили транспортные средства ВСУ в населенном пункте Красноторка на краматорском направлении СВО в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки в районе поселка городского типа Красноторка, входящего в Краматорскую городскую общину, расчетом разведывательного БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск на трассе были обнаружены боевая бронированная машина и пикап ВСУ с личным составом и материальными средствами. В район цели были выведены ударные БПЛА, которые нанесли удар по военным автомобилям и уничтожили их без возможности восстановления», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что операторы ударных беспилотников группировки продолжают наносить удары по противнику, нарушая его логистику на краматорском направлении СВО.

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