Бойцы Южной группировки уничтожили транспорт ВСУ в Красноторка в ДНР

«В ходе воздушной разведки в районе поселка городского типа Красноторка, входящего в Краматорскую городскую общину, расчетом разведывательного БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск на трассе были обнаружены боевая бронированная машина и пикап ВСУ с личным составом и материальными средствами. В район цели были выведены ударные БПЛА, которые нанесли удар по военным автомобилям и уничтожили их без возможности восстановления», — говорится в сообщении.