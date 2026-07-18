Бойцы «Центра» уничтожили укрытия с живой силой ВСУ на добропольском направлении

В военном ведомстве рассказали, что на добропольском направлении воздушная разведка беспилотных систем 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» обнаружила личный состав противника и, проследив за его перемещением, вскрыла его укрытия. Противник, используя летнюю маскировку, пытался укрыться не только в домостроениях, но и в густой растительности. Координаты были переданы на командные пункты для дальнейшего огневого поражения.