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Бойцы «Центра» уничтожили укрытия с живой силой ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» обнаружили и уничтожили укрытия с живой силой противника на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

В военном ведомстве рассказали, что на добропольском направлении воздушная разведка беспилотных систем 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» обнаружила личный состав противника и, проследив за его перемещением, вскрыла его укрытия. Противник, используя летнюю маскировку, пытался укрыться не только в домостроениях, но и в густой растительности. Координаты были переданы на командные пункты для дальнейшего огневого поражения.

«Задачу на уничтожение противника поставили расчетам ударных беспилотных летательных аппаратов, которые осуществили запуск и направили FPV-дроны в заданный район. В ходе огневого поражения укрытия с живой силой противника были уничтожены», — говорится в сообщении.

Уничтожение целей подтверждено средствами объективного контроля с разведывательных БПЛА. Операторы БПЛА ежедневно обеспечивают штурмовые подразделения актуальными разведывательными данными, корректируют огонь артиллерии и наносят высокоточные удары по выявленным целям, создавая условия для успешного продвижения мотострелковых подразделений.

В Минобороны также сообщили об уничтожении роботизированных платформ на том же направлении, подчеркнув, что систематическое уничтожение наземных робототехнических комплексов (НРТК) лишает противника возможности оперативно подвозить боеприпасы и провизию, а также эвакуировать раненых, что существенно затрудняет обеспечение на передовой.

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