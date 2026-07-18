«Запад» уничтожил пехоту и САУ ВСУ на краснолиманском направлении

Отмечается, что разведывательные дроны ZALA обнаружили цели противника в ходе непрерывного мониторинга местности. «Полученная информация в режиме реального времени была направлена на командный пункт реактивной артиллерии. Артиллеристы оперативно заняли огневую позицию и нанесли поражение выявленным объектам залпом из 220-мм снарядов, оснащенных осколочно-фугасной боевой частью», — сказали в министерстве.