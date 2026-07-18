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«Запад» уничтожил пехоту и САУ ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расчеты разведывательных беспилотников ZALA 6-го отдельного батальона беспилотных систем 25-й общевойсковой армии Западной группировки войск обнаружили пехоту ВСУ и самоходную артиллерийскую установку (САУ) западного производства, после чего передали их координаты артиллеристам, уничтожившим данные цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов ZALA 6-го отдельного батальона беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” в ходе аэроразведки обеспечили обнаружение и уничтожение САУ западного производства и скопления личного состава ВСУ на краснолиманском направлении СВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разведывательные дроны ZALA обнаружили цели противника в ходе непрерывного мониторинга местности. «Полученная информация в режиме реального времени была направлена на командный пункт реактивной артиллерии. Артиллеристы оперативно заняли огневую позицию и нанесли поражение выявленным объектам залпом из 220-мм снарядов, оснащенных осколочно-фугасной боевой частью», — сказали в министерстве.

В МО РФ подчеркнули, что уничтожение всех целей было подтверждено кадрами объективного контроля в режиме реального времени.

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