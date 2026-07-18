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«Град» «Севера» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ с расстояния 20 км

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункт управления беспилотниками с расстояния 20 км в зоне проведения СВО в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В этот раз один из расчетов РСЗО “Град” 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” при выполнении огневых задач во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем нанес огневое поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Боевая работа велась в ночное время, что потребовало от разведчиков и артиллеристов особой слаженности и профессионализма. Координаты цели в режиме реального времени были переданы расчету РСЗО. Расстояние до объекта составило более 20 км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожение цели было подтверждено кадрами объективного контроля в режиме реального времени.

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