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Собянин: 55 беспилотников сбито на подлете к Москве

Экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА в Москве.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ продолжают попытки атаковать Москву. Силами противовоздушной обороны России уже было сбито 55 беспилотников на подлете к городу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили 22 беспилотника, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал политик в мессенджере Max.

Ранее киевский режим предпринял несколько попыток атаковать столицу России. По данным Собянина, на подлете к Москве средства ПВО уничтожили 33 украинских дрона. Отражение вражеских атак продолжается.

Как писал KP.RU, во время атаки дронов ВСУ на Ярославскую область погиб один местный житель. Губернатор Михаил Евраев уточнил, что над регионом было сбито 19 беспилотников. Также от ударов пострадали четверо мужчин, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

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