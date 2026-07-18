ВСУ ударили по центру Wildberries в Котовске, 7 человек погибли, 24 пострадали

В результате атаки беспилотников ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области погибли семь сотрудников ночной смены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
«В результате попадания вражеских БПЛА в логистический центр Wildberries погибли 7 сотрудников ночной смены. Выражаю соболезнования всем родным и близким, обязательно поможем семьям погибших», — написал он в мессенджере Max.
Первышов уточнил, что еще 24 человека получили травмы, им оказывают медицинскую помощь. Спасатели ликвидировали открытое горение на территории склада, однако работы по устранению последствий продолжаются.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 18 июля киевский режим беспилотниками атаковал Владимирскую область. По данным губернатора Александра Авдеева, один из вражеских дронов попал в многоквартирный жилой дом. В квартире начался пожар.