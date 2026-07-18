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Собянин: в сторону Московского региона летели более 370 БПЛА

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 370 беспилотных летательных аппарата летели в направлении Московского региона с вечера 17 июля до утра 18 июля. Большую часть из них нейтрализовали силы ПВО на дальних подступах, еще 64 — на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«С 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», — написал мэр в «Максе».

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