Собянин: более 370 дронов летели в направлении Москвы с вечера 17 июня

ВСУ совершили попытку массированной атаки на Москву. В ночь на 18 июля в направлении города и области было зафиксировано движение более 370 дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«С 20.30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников», — написал градоначальник в мессенджере Max.
Собянин уточнил, что большую часть украинских беспилотников удалось обнаружить и нейтрализовать силам ПВО на дальних подступах. По его данным, 64 дрона были уничтожены непосредственно на подлете к столичному региону.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области. Губернатор региона Евгений Первышов заявил, что при украинском ударе погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили травмы.