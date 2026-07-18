Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атакуют Ленобласть, средствами ПВО сбито шесть дронов

Дрозденко сообщил об уничтожении еще пяти беспилотников над Ленобластью.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны уничтожили уже шесть беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 5 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал политик в мессенджере Max.

Дрозденко уточнил, что ранее над регионом был сбит один украинский дрон. По его словам, в воздушном пространстве Ленинградской области действует режим беспилотной опасности.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал логистический центр Wildberries в Тамбовской области. Губернатор Евгений Первышов добавил, что в Котовске при ударе беспилотника погибли семь сотрудников ночной смены. Также пострадали 24 человека.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше