ВСУ атакуют Ленобласть, средствами ПВО сбито шесть дронов

Силы противовоздушной обороны уничтожили уже шесть беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито 5 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал политик в мессенджере Max.
Дрозденко уточнил, что ранее над регионом был сбит один украинский дрон. По его словам, в воздушном пространстве Ленинградской области действует режим беспилотной опасности.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал логистический центр Wildberries в Тамбовской области. Губернатор Евгений Первышов добавил, что в Котовске при ударе беспилотника погибли семь сотрудников ночной смены. Также пострадали 24 человека.