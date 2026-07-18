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Силы ПВО за ночь уничтожили 379 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы ПВО сбили беспилотники над акваториями Азовского и Черного морей.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 18 июля, перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников над регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были сбиты над Смоленской, Тульской, Тамбовской, Псковской, Рязанской, Калужской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тверской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны уже было сбито 55 беспилотников на подлете к Москве.

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