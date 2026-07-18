Минобороны сообщило об уничтожении 379 дронов за ночь

Как указано в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере «Макс», «в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».
В Минобороны РФ уточнили, что уничтожение беспилотников произошло в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями.
Также дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в тот же день проинформировал о том, что над регионом силами ПВО было сбито шесть беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет.