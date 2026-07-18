Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило об уничтожении 379 дронов за ночь

За ночь 18 июля средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией России было уничтожено 379 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как указано в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере «Макс», «в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

В Минобороны РФ уточнили, что уничтожение беспилотников произошло в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями.

Также дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в тот же день проинформировал о том, что над регионом силами ПВО было сбито шесть беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше