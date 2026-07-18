ВС РФ нанесли новые удары по портам Украины

В ночь на субботу, 18 июля, Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации продолжили нанесение массированных ударов по ключевым портовым объектам Украины. Целью атаки стала инфраструктура, активно задействованная в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) для приема, разгрузки и транспортировки грузов военного назначения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Для выполнения боевых задач российские военные применили комплексное сочетание высокоточного оружия воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Основные удары пришлись на портовую зону Одессы и Черноморска.
В порту «Одесса» под удар попали объекты портовой инфраструктуры, критически важные для логистики украинской армии. В частности, поражены терминалы, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), и крупные резервуары с топливом, предназначенным для снабжения группировок ВСУ на линии соприкосновения.
Одновременно с этим успешные действия были зафиксированы в порту Черноморск, а также непосредственно на морском переходе. В результате точных попаданий были поражены два сухогруза, осуществлявших доставку военных грузов для нужд украинских формирований. Нанесение ударов по логистическим узлам противника продолжается.