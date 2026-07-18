ВС РФ нанесли новые удары по портам Украины

Одновременно с этим успешные действия были зафиксированы в порту Черноморск, а также непосредственно на морском переходе. В результате точных попаданий были поражены два сухогруза, осуществлявших доставку военных грузов для нужд украинских формирований. Нанесение ударов по логистическим узлам противника продолжается.